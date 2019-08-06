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Kış hazırlıklarına başladınız mı? İşte, mis gibi kışlık domates tarifi

Yaz aylarında domatesin kokusu da tadı da bambaşkadır. Bu leziz domatesleri bütün kış tazecik tüketmek için yapmanız gereken ise çok basit. İşte, kışlık domates hazırlamanın püf noktaları...

06 Ağustos 2019 Salı 10:02
Kış hazırlıklarına başladınız mı? İşte, mis gibi kışlık domates tarifi

Domates sağlık için son derece kıymetlidir. İyi bir antioksidan kaynağı olan domatesin kabuğu ise likopen yönünden zengindir. Yazın lezzetine doyum olmayan taze domatesleri konserveleyerek kış mevsimi için depolayabilirsiniz.

Kışlık domates tarifi

Malzemeler:

  • 5 kilo domates
  • 50 gram tuz 

5 kg domatesi iyice yıkayın ve ortasındaki yeşil sapı çıkarın.

Küçük bir bıçakla, domatesin poposunu çarpı (X) şeklinde çizin.

Tenceredeki kaynar suya domatesleri koyup, 15-20 saniye bekletip, soğuk suya çıkarın.

Bu şekilde tüm domateslerin kabuklarının çabucak soyulduğunu göreceksiniz.

Domatesleri ufak parçalara bölüp blendırdan geçirin.

Püre haline gelen domatesi altı geniş büyükçe bir tencerede, tahta kaşıkla karıştırarak pişirmeye başlayın.

Göz göz kaynayınca 50 gr tuz ekleyin.

Domateslerin fazla suyu uçup, sos kıvamına geldiğinde, sterilize ettiğiniz kavanozlara sıcakken doldurun.

Kavanozların kapağını sıkıca kapatıp, ters çevirerek kaldırın.

Tüm kış kullanabileceğiniz püreniz artık hazır.

İpucu: Bu tarife biber kavurup, domates püreniz olmaya yakın ekler ve birlikte kaynatırsanız menemen için sosunuz olacak. Kavanozun yarısını tavaya boşaltıp, ısıttıktan sonra yumurtayı kırın. Böylece kışında hızla menemen keyfine varabiliyorsunuz. Hem de yaz domateslerinin tadında!

Afiyet olsun.

Kaynak: meraklimelehat.com

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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