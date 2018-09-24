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Kış hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında başlatılan operasyonda kış hazırlığında bulunan PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 23:48
Kış hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli yürütülen, 2'si kadın 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi.

Mağaralarda, kış hazırlığında bulunan teröristlere ait 2 uzun namlulu silah, 10 şarjör, 291 fişek, 4 el bombası, 3 şarjör kütüklüğü, 2 sırt çantası, 3 not defteri, radyo, terör örgütü elebaşının rozeti, terör örgütü mensuplarına ait kıyafetler, sağlık malzemeleri, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 23:48
  1. baykan

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