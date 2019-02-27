0553 313 94 23

Kış hastalıklarından koruyan 6 pratik önlem

Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
Kış hastalıklarından koruyan 6 pratik önlem

Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, vücudun soğuk havaya uyum sağlamak için normalden fazla enerji harcadığını ve bunun burun, farenks, larenks, sinüsler veya bronşlar gibi özellikle üst solunum yollarını ilgilendiren akut enfeksiyonların yaygın hale gelmesine neden olduğunu söyledi.


Birtakım basit ama etkili önlemler alarak bu soğuk günleri hasta olmadan atlatabileceğimizi söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, herkesin kolayca uygulayabileceği 6 öneriyi şöyle sıraladı:



"Ellerinizi yıkayın


Günümüzde el yıkamanın gerekliliğini tartışmak bile yersiz. Araştırmalar, el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını önlemede en etkili yol olduğunu gösteriyor. Çünkü ellerimizi yıkadığımızda elde bulunan mikroorganizmalar enfeksiyon oluşturamayacak düzeye indirilmiş oluyor. Bu nedenle elleri; üst kısmı, bilekler, avuç içleri, parmak araları, parmaklar ve tırnak içleri de dahil olmak üzere 30 saniye boyunca doğru teknikle yıkamak ve bunu yaparken katı sabun kullanmamak önem taşıyor.



Temiz hava hastalıkları kovuyor


Soğuk havalarda özellikle nezle, grip, bademcik iltihabı ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı da artıyor. Bunun sebebi ise kış aylarında kapalı mekanlarda daha sık bulunulması, bulunulan ortamın kalabalık ve havasız olması, solunum yolu hastalığı olan kişilerin de ortam havasına öksürük, hapşırık ve konuşma yoluyla enfeksiyon yaymaları. Bu tür enfeksiyonlardan korunmak için bulunulan kapalı ortamların saat başı 5 ila 10 dakika düzenli olarak havalandırılması gerekiyor.



Ortak eşyaları sık sık temizleyin


Ortak kullanılan malzemeleri dokunmadan önce silerek enfeksiyonların yayılma riskini azaltabilirsiniz. Örneğin; iş yerinde ortak kullanılan masaları, kalemleri ve bilgisayar klavyelerini temizlemek, kapı kollarını antiseptik ürün veya mendillerle silmek size enfeksiyonlardan korunmada yarar sağlayacaktır.



Tabağınız renkli olsun


Güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenmek önemli. Üstelik beslenmede temel ve basit prensipleri uygulamak herkese fayda sağlıyor. Bu nedenle yemek tabağında her renk sebze-meyve olmasına özen göstermek, farklı vitamin ve mineraller yönünden zengin ve doğal beslenmeye olumlu katkı sunacaktır.



Mutlaka aktif olun


Sadece doğru beslenerek sağlıklı kalmak pek de mümkün değil. Sağlıklı kalabilmek için aktif bir hayat ve düzenli egzersiz veya spor yapmak da gerekiyor. Zaten baktığımızda bedenlerimizin hareketli bir yaşama göre tasarlanmış olduğunu görüyoruz. Bu nedenle sağlık için günde 7 bin 500 ila 10 bin adım atmak şart.



Uykunuza özen gösterin


Grip ve soğuk algınlığı nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuruların arttığı kış aylarında bu hastalıklarla mücadelede sağlıklı beslenme ve hijyen kadar sağlıklı bir uyku da önemli rol oynuyor. Çünkü uykusuzluk, gribe ve daha birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi hastalıkların iyileşme süreçlerini de yavaşlatıyor. Özellikle karanlık ortamda uyunan düzenli uyku, hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak kayması, vatandaşlar tedirgin
    1. Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak..
    2. Balat'ta çökme riski! Giriş ve..
    3. "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
    4. Özel Hayat Hastanesi 41. yılını kutladı
    5. Narlıdere metrosu kapsamında trafik..
    6. Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni..
    7. Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı..
    8. Tuzluca’da iki aile arasında bulunan..
    9. Tekirdağ’da FETÖ’nün TSK’daki kripto..
    10. Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan..
    11. Kasımpaşa, tur peşinde
    12. Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
    13. Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı
    14. Avrupa borsaları
    15. Gerilim artıyor! Pakistan tüm hava..
    16. Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir..
    17. Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı:..
    18. Berger’den GETHAM’a ziyaret
    19. “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    20. Pakistan, Hindistan'la yaşanan..
    21. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den..
    22. Nilüferli sporcular Türkiye Judo..
    23. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pastırma ve..
    24. "Teşvikler istihdamı olumlu etkiliyor"
    25. Trump'ın yasağı onbinlerce kişiyi vurdu
    26. "Servet'in başarısı ve tecrübesi, yeni..
    27. Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan’ın..
    28. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan..
    29. Milano'nun yeni prensi Piatek
    30. Hayalini 2 bin 800 metrede..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız