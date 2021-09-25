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Yerel Kış gelmeden kar geldi! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Yerel

Kış gelmeden kar geldi! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Karadeniz'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25-30 santimetreyi bulurken karlı havayı fırsat bilenler bu durumu eğlenceye dönüştürdü.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 11:27:00 - 2021-09-25 11:31:17
Kış gelmeden kar geldi! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylasında kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken bölgeye yakın yaylalarda da aynı manzaralar görüldü. Yoğun kar yağının ardından Kırklar Dağı, Karester Yaylası, Mağlakambos Yaylası, Sarı Kaya Yaylası beyaza bürünürken bölgede ara ara sağanak yağmur ve kar yağışı devam ediyor.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm bölgesi Uzungöl'deki göl, rengini kahverengine bıraktı. Uzungöl'e 8 kilometre yakında bulunan Karester Yaylasında kar kalınlığı 10 santimetre civarında olurken, kar yağışı nedeniyle bölgede güzel görüntüler oluştu.

Bölgeye Türkiye'nin farklı illerinden ve Almanya'dan gelen turistler, kar keyfini çıkarırken dolayasıya eğlendi. Bu mevsimde Uzungöl'ün başka bir güzel olduğunu vurgulayan ziyaretçiler özellikle Karester Yaylası'nın keşfedilmeyi bekleyen yerlerden olduğunu söylediler. Bölgede hayvancılık yapanlar hayvanlarını su içmesi için yaylanın daha yukarı kesimine doğru çıkartırken ortaya ilginç görüntüler oluşturdu.

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