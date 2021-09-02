Kış geldi, İBB uyandı! Sivrisinekle mücadele programı başlattılar...

Yeniakit.com.tr

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sivrisinekle mücadele kapsamında hiçbir adım atmayan İBB, kış yaklaşırken, "sivrisinekle mücadele" programı başlattı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ve Hacettepe, İstanbul, Cerrahpaşa, ile İstanbul Sağlık ve Teknoloji üniversiteleri, "İstilacı Sivrisinekler Kongresi" nde İstanbul'un sivrisinek haritasını açıkladı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çözüm bulunmayarak İstanbulluya eziyet yaşatılan sivrisineklerle mücadele, kışın yaklaşması ile başladı. İstanbullu, İBB'nin işbilmezliğini bir kez daha gördü.

Hepsi topu birbirine atmıştı!

İstanbullulara hizmet etmek yerine ucuz şovlarla gündemi meşgul eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vurdumduymazlığı İstanbulluları yaz aylarında çileden çıkardı. Bugün sivrisinekle mücadele kapsamında kongre düzenleyen İBB, yaz aylarında önlem almak yerine vatandaşlara bilgilendirme mesajı yollamakla yetindi. CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da ilçede baş gösteren sivrisinek sorununa ilişkin, "Bu iş Büyükşehir'in" diyerek topu Ekrem İmamoğlu’na atmıştı. CHP'li Turan Hançerli idaresindeki Avcılar Belediyesi ve bir başka CHP'li Şükrü Genç yönetimindeki Sarıyer Belediyesi de ilçelerini sivrisineklere teslim etmiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki CHP'li belediyeler, vatadaşları kendi hallerine bırakmıştı.