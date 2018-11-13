Kış çorbası tarifi

MALZEMELER

1 adet soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç

1 adet kereviz

1 adet patates

2 dal kereviz yaprağı

1 kahve fincanı kırmızı mercimek

3 adet kıyılmış sarımsak

1 çay kaşığı karabiber, tuz

ÜZERİ İÇİN

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

Soğanı küp doğrayıp, zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış havuç ekleyip sotelemeye devam edin. Küp doğranmış kereviz, patates, kıyılmış kereviz yaprağı ve kalan malzemeyi ilave edin. Malzemenin üzerini 4 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip, sebzeler ve mercimek yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, blenderden geçirin. Daha sonra yeniden ocağa oturtup, bir taşım kaynatın. Üzeri için toz kırmızıbiberi tereyağında yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın