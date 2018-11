Kış aylarında donmuş çilekleri ne şekilde kullanabilirsiniz?

Bahar ve yaz aylarının şüphesiz en sevilen meyvelerinden biridir çilek. Taze ve çiğ olarak tüketilebildiği gibi pek çok tarifte de çilekten yararlanmak mümkündür. Ancak yaz aylarının bitmesi ve kış aylarının gelmesi ile çileğe ulaşmak zor bir hal almaktadır. Her ne kadar seracılık sayesinde artık her mevsim bu meyveye ulaşılabildiği gözlense de yaz aylarında olduğu gibi lezzetli olması mümkün değildir. Bu sebeple çileği mevsiminde almak ve doğru şekilde dondurucuya koyarak her mevsim aynı lezzette ulaşmak mümkündür.

DERİN DONDURUCUDA ÇİLEK NASIL SAKLANIR?

Mevsiminde ve taze olarak alınan çilekleri taze tüketmek oldukça lezzetlidir, fakat kış aylarında da bu lezzete ulaşabilmek için derin dondurucuda saklama fikri de oldukça doğru bir fikirdir.

Çilekleri derin dondurucuya koymadan önce güzelce temizlemek gerekmektedir. Bu temizleme işlemini akan suyun altında ve bol suyla yapmak doğru değildir. Geniş ve derin bir kabın içerisine dondurulmuş suyun içerisinde çilekler nazikçe yıkanır ve kâğıt havlu üzerine kurumak için bırakılır. Bu esnada çilek kabukları ayıklanmalıdır. Kâğıt havlu yardımı ile güzelce kurulanan çilekler buzdolabı olanlar varsa onlar ikiye bölünerek buzdolabı poşetine konmalıdır. Fazla havası alınan çilekler derin dondurucuda kış boyunca kullanıma hazır şekilde bekletilebilirler.

DONDURULMUŞ ÇİLEKLE YAPILAN ÇİLEK SOSU TARİFİ

Pek çok tatlı tarifinde gönül rahatlığı ile kullanılabilecek oldukça lezzetli çilek sosu, buzlukta bekletilmiş çilekler ile de yapılabilen bir sostur. Bu sosu yapabilmek için öncelikle Buzluktan çıkarılmış dondurulmuş çileklerin erimesine gerek olmadan rondodan geçirilmesi ve çilek püresi yapılması gerekmektedir.

Çilek püresi yapılmasının ardından ayrı bir kapta su, şeker, vanilya ve nişasta karıştırılarak pişirilir. Muhallebi kıvamında pişirilen bu karışım çilek püresi ile karıştırılır ve çilek sosu elde edilmiş olur.

DONDURULMUŞ ÇİLEKLE YAPILAN ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

Dondurulmuş çilekle yapılacak çilek reçeli için en uygun tencere düdüklü tenceredir. Bu sayede reçel hem daha hızlı pişer hem de daha lezzetli olmaktadır.

Çilek reçelini yapmak için ilk adım olarak 1 su bardağı dondurulmuş çilek, 2 su bardağı toz şeker, yarım çay kaşığı margarin, 1 parça limon tuzu, çubuk tarçın ve karanfil düdüklü tencere içerisine konur ve 2-3 dakika orta ateş üzerinde pişirilir. Tencerenin dış kısmı ısınmaya başlayınca düdüklü tencerenin kapağı açılarak bir kez karıştırılır ve kapak yeniden kapatılır. Düdüklü tencereden buhar çıkışı başladıktan sonra mandal aşağı indirilerek ocağın altı kısılır ve 4 dakika daha pişirmeye devam edilir. Düdüklü tencerenin içindeki basınç bittikten sonra kapak açılır ve uygun kaplara konup soğumaya bırakılır.

Hiç su konulmadan yapılan bu reçel hem meyve tadında hem de bal kıvamında olmakta, oldukça lezzetli bir reçel meydana gelmektedir.