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Kırşehir’de tüp bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu yanan ahşap ev kullanılmaz hale gelirken olayda bir kişi yaralandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:18
Kırşehir’de tüp bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı

Kaman ilçesi Orta mahallede meydana gelen olayda, bir evin mutfağında bulunan tüp, bomba gibi patladı. Patlamanın ardından ahşap ev yanarken, Yılmaz K.’da yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipler yangına müdahale etti. Yaralanan Yılmaz K.’da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangına ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:18
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