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Aktüel Kırşehir'de sahte içki operasyonunda 7 kişi yakalandı
Aktüel

Kırşehir'de sahte içki operasyonunda 7 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:45:10 -
Kırşehir'de sahte içki operasyonunda 7 kişi yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, sahte içki imalatı yapıldığı ileri sürülen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Kaman ve Mucur ilçelerinde 8 ikamet, 5 iş yeri ve 1 araçta, 17,3 litre el yapımı alkol, 117,5 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 87 kit, 3 litre anason yağı, cinsel içerikli 61 ürün ve 55 hap ele geçirdi.

Operasyonda, kent merkezinde 2, Kaman'da 3, Mucur'da 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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