THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kırşehir’de mahrem imam ve izdivaç ablasına tutuklama

FETÖ'nün Kırşehir’deki asker yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan mahrem imam ve izdivaç ablası tutuklandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:37
Kırşehir’de mahrem imam ve izdivaç ablasına tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara’nın Etimesgut ilçesinde gaybubet evi olarak nitelendirilen hücre evinde yakalanan mahrem imam M.E.E.,ile eşi A.E., tutuklandı.

Kırşehir merkezli farklı illerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ’nün asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen mahrem imam M.E.E., ve eşinin A.E.,’nin mahrem izdivaç ablası olduğu öne sürülmüştü.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 15:37
  1. Kırşehir
  2. Ankara
  3. FETÖ
  4. KIRŞEHİR
  5. MAHREM İMAM
  6. İZDİVAÇ ABLASI
  7. TUTUKLAMA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    1. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    2. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    3. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    4. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    5. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    6. Terör örgütüne büyük darbe
    7. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    8. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
    9. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta..
    10. ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
    11. Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    12. Yıldız oyuncuya özel görev verildi!
    13. Lider Galatasaray'ın kritik 3..
    14. Bakanlık açıkladı! Avrupa birincisiyiz
    15. Doğan Medya'nın satışında kritik gelişme
    16. İstanbul Büyükçekmece’de kimyasal şüphe
    17. Halk isyan etti... Ortalık savaş..
    18. AB Bakanı Ömer Çelik’ten AB üyesi..
    19. Kemal Kılıçdarğlu: Aziz Sancar'ı da..
    20. Ordululara müjdeli haber! 1800 kişi..
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?