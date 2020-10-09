  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırşehir'de köylerde ve bazı beldelerde ilk ve ortaokulların tüm sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak
Aktüel

Kırşehir'de köylerde ve bazı beldelerde ilk ve ortaokulların tüm sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:34:45 -
Kırşehir'de köylerde ve bazı beldelerde ilk ve ortaokulların tüm sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir genelindeki köylerde ve bazı beldelerde ilkokul ve ortaokulların bütün sınıflarında yüz yüze eğitime başlanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.

Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda il genelinde birçok tedbir alındığı hatırlatılan açıklamada, kararların titizlikle uygulandığı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığının yazısı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmede yüz yüze eğitimle ilgili yeni karar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020-2021 eğitim öğretim yılında 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren köylerde ve Kaman ilçesi Kurancılı beldesi ile Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde açık bulunan ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitim yapılmasına oy birliği ile karar verildi."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sipariş verdiler! BAE'den darbeciye destek
Dünya

Sipariş verdiler! BAE'den darbeciye destek

Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milisl..
Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın
Dünya

Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üs..
Akşener tarafını seçti! İYİ Parti'de ortalık karışacak
Siyaset

Akşener tarafını seçti! İYİ Parti'de ortalık karışacak

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın delegeleri yönlendirmesinin ardından parti ikiye bölünmüş ve Aydın'ın istif..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay