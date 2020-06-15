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Aktüel

Kırşehir’de kaza yapan araçlar hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Kırşehir-Aksaray karayolunda hafifi ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 23:37:32 -
Kırşehir’de kaza yapan araçlar hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Kırşehir-Aksaray karayolunda hafifi ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kırşehir’den Aksaray istikametine giden E.M. idaresindeki 68 HD 705 plakalı hafifi ticari araç ile Ş.K. yönetimindeki 40 BG 007 plakalı otomobil Kesikköprü köyü kavşağında çarpıştı. Kazada B.M. ve M.C.M. hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücüler E.M. ve Ş.K. çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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