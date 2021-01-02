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Aktüel Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşıyla öldürülmüş bulundu
Aktüel

Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşıyla öldürülmüş bulundu

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:43:49 -
Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşıyla öldürülmüş bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş bulundu.

İlçe merkezinde yaşayan O.Ç'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.

Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu.

Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

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