  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırşehir'de kan donduran olay!
Aktüel

Kırşehir'de kan donduran olay!

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 18:51:00 - 2021-01-02 18:52:40
Kırşehir'de kan donduran olay!

İlçe merkezinde yaşayan O.Ç'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı. 

Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu. Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'da beklenmeyen gelişme! Rusya anlaşmayı hiçe saydı
Dünya

Karabağ'da beklenmeyen gelişme! Rusya anlaşmayı hiçe saydı

Karabağ için yapılan anlaşmaya göre bölgedeki temas hattı ve Laçin koridorundaki görevli Rus asker sayısı 1960 ile sınırlı olacaktı. Bölgede..
Piton yılanı, geyiği saniyeler içinde yuttu! Görenler şok oldu
Gündem

Piton yılanı, geyiği saniyeler içinde yuttu! Görenler şok oldu

Sosyal medyada paylaşılan videoda piton yılanının geyiği saniyeler içinde yediği anlar hayrete düşürdü.

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni karar! 81 ile yazı gönderildi
Ekonomi

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni karar! 81 ile yazı gönderildi

Bağ-Kur borçlarının yapılandırılma süresi uzatıldı. Bağ-Kur'lular borçlarını sildirdikten sonra kalan prim gün sayısının yetmesi halinde eme..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay