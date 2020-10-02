  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırşehir'de izolasyon kurallarına uymayan 30 kişi yurtlardaki tedbir sürelerini tamamladı
Aktüel

Kırşehir'de izolasyon kurallarına uymayan 30 kişi yurtlardaki tedbir sürelerini tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:58:43 -
Kırşehir'de izolasyon kurallarına uymayan 30 kişi yurtlardaki tedbir sürelerini tamamladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında evde izolasyon kurallarına uymayan 30 kişinin devlet yurdunda tedbir sürelerini tamamladığını belirtti.

Cacabey Meydanı'nda bulunan yeraltı çarşısındaki denetimin ardından AA muhabirine açıklama yapan Vali Akın, yükseliş eğilimi gösteren Kovid-19 salgınıyla mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda vatandaşlarda bilinç oluştuğunu ifade etti.

Kovid-19 tanısı konan ve durumu ağır olmayan vatandaşların izolasyon kuralları kapsamında evlerinde takip edildiğini anlatan Akın, kurallara uymayanlar hakkında vatandaşların kurumlara ihbarda bulunduğunu aktardı.

Bu konuda da bir bilincin oluştuğunu vurgulayan Vali Akın, "İzolasyonda olup da dışarı çıkan vatandaşlarımızı yurtlarımızda misafir ediyoruz. Bu konuda da memnuniyetle söylemeliyim ki uyum iyi düzeyde. Vatandaşlarımızda izolasyon konusunda bir duyarlılık oluştu. İzolasyonda olup da dışarı çıkanları ihbar etmekten çekinmiyorlar. Üniversitede kampüsümüzdeki bir yurdumuzu bu amaçla tahsis ettik. Sayılar günlük olarak değişiyor. Vatandaşımızın izolasyon süresi bittiğinde yurttan ayrılıyor. Yurttaki misafir sayımız sürekli değişiyor. Bugüne kadar 30'un üzerinde vatandaşımız yurttaki sürelerini tamamlayarak ayrıldı." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!
Gündem

Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı
Dünya

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, IMF ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.
Davutoğlu neyin peşinde? Tepki çeken açıklama
Gündem

Davutoğlu neyin peşinde? Tepki çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Ölüm sayıları gerçeği yansıtmıyor' iddialarına cevap vermesinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay