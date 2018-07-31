THY - İstanbul
0553 313 94 23

Kırşehir'de intihar için çıktığı çatının kenarına uzanırken böyle düştü

Kırşehir'de, bunalıma giren Şeref İ. (41), intihar etmek amacıyla çıktığı çatıda boylu boyunca uzanırken, yuvarlanıp düştü.

31 Temmuz 2018 Salı 13:33
Kırşehir'de intihar için çıktığı çatının kenarına uzanırken böyle düştü

Olay, bugün sabah saatlerinde Medrese Mahallesi, 81'inci Sokak’taki Şimşek Apartmanı'nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan, dönercide çalışan Şeref İ., 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Şeref İ., çatının kenarına boylu boyunca uzanırken, çevre sakinleri polise haber verdi.

Şeref İ.'nin düşme ihtimaline karşın vatandaşlar, branda ve yalıtımda kullanılan köpükleri binanın altına açarak önlem aldı. Bir süre sonra Şeref İ. yuvarlanıp düştü.

Branda ve köpüklerin üzerine düşen Şeref İ., yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şeref İ.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Şeref İ.'nin eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği öne sürüldü.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:33
  1. Kırşehir
  2. kırşehir
  3. şeref i
  4. intihar
  5. çatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Makedonya'dan flaş karar! NATO ve AB'ye girmek için isim değiştiriyorlar!
    1. Makedonya'dan flaş karar! NATO ve..
    2. O ülkede basın açık açık yazdı:..
    3. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    4. Konya'da 12 yaşındaki kıza 7 köpek..
    5. Türkiye'yi tehdit eden Amerika'dan bir..
    6. NBA efsanesi açıkladı: Kobe Bryant..
    7. Belçika'da futbol sahasında canlı..
    8. MCBÜ Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji..
    9. SGK'dan kritik uyarı: Tarihi fırsatı..
    10. ABD'den 'Nikaragua yönetimine' sert..
    11. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    12. Bursa Uludağ Üniversitesi taban..
    13. BM'den Suudi Arabistan'a çağrı:..
    14. 300 Hristiyan'ı koruyan imama Devlet..
    15. Mesai arkadaşının bıçakladığı polis..
    16. Yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Serbest..
    17. MEB 5 bin ücretli öğretmen mülakat..
    18. Kütahya'da otomobil devrildi: 5 kişi..
    19. Mersin'de sıcak dakikalar: 7 yaralı
    20. Muş'ta PKK'ya operasyon
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!