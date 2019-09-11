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Kırşehir’de halı dokuma mesleğinin son temsilcisi zamana direniyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de halı dokumacılığı işinden sonra halıların satışını yapmaya başlayan Duran Yılmaz, mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak destek bekliyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:35
Kırşehir’de halı dokuma mesleğinin son temsilcisi zamana direniyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de halı dokumacılığı işinden sonra halıların satışını yapmaya başlayan Duran Yılmaz, mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak destek bekliyor.


63 yaşındaki Duran Yılmaz, 55 yıl önce babasından devraldığı halı dokumacılığı mesleğini bir süre sürdürdükten sonra el dokuması halıların satışını yapmaya başladı. Artık el dokuma halı imalatının olmadığını ve kimsenin de bu işi yapmak istemediğini söyleyen Yılmaz, "Çünkü emeğin karşılığı alınmıyor” dedi.


Eskiden bir halı satışı ile dokumacıların bütün kış ev ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Yılmaz, "Halı dokumacılar, eskilerde yapıp sattığı bir halı ile evinin kışlık ihtiyacı, odununu, kömürünü, çocuklarının okul masraflarını karşılardı. Şimdi ise el emeği göz nuru işlemeler hiç para etmiyor. Bu nedenle de millet mesleği bıraktı artık” diye konuştu.


Halı dokuma mesleğine destek verilmediğini söyleyen Yılmaz, “Bürokrasi sahip çıkmıyor. Bürokratlar, gelip halılardan alsa veya bir pazar bulsa belki de insanlar dokuma halı yapacak. İnsanlar da emeklerinin karşılığını alamadıkları için heveste etmiyor. Esnaf perişan, mesleğin ölmemesi için girişimde de bulunamıyoruz. Kadın ve erkek hiç kimse dokuma yapmıyor. Genç kızlar da halı dokuma yapmıyor. Pek fazla ümitli değiliz. Kişi bir kafeterya açıyor. Birçok masraf yapıyor. Açtığı mekanın bir bölümünü şark köşesi yapıp Kırşehir tarihine ve kültürüne ait halı dokumalarla süslemiyor. Elimizde bulunan el dokuma halıların fiyatları da yüksek değil, bir yastık 50-60-100 lira gibi fiyatlarla satılıyor. Vatandaşa makine halıları daha cazip geliyor” dedi.


Yılmaz, Ahi Külliyesi’nin arkasında yer alan dükkanında Kırşehir kültürüne ait yastık, minder, el halısı, yolluk gibi tarihsel değeri ürünleri hem satıyor hem de satmak isteyenlerden alarak geçimini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:35
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