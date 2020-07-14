  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırşehir'de gölete giren genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:17:20 -
Kırşehir'de gölete giren genç boğuldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde gölete giren genç boğuldu.

Musa Torun (24), ailesiyle gittiği Aksaklı Karacalı Göleti'ne serinlemek için girdi.

Bir süre sonra eşinin çırpınmaya başladığını gören Güllü Torun, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Musa Torun'un cesedi göletten çıkarıldı.

Torun'un cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı