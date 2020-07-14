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Kırşehir'de erken ilkbahar dönemi kuraklığı arpa ve buğday verimini olumsuz etkiledi

KAEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Çiftlik Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Ayrancı: - "2020 yılı bitki yetişme dönemi içinde nisan ayında metrekareye 10 kilogram yağış aldık. Bitkinin kardeşlenme döneminin sonu, sapa kalkma, başak taslaklarının gelişimine denk gelen bir dönem olduğu için önemli verim kayıplarından biri bu yağış azlığında oldu"

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:51:05 -
Kırşehir'de erken ilkbahar dönemi kuraklığı arpa ve buğday verimini olumsuz etkiledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Çiftlik Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Ayrancı, erken ilkbahar dönemi kuraklığının hububat verimini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Üniversitenin Bağbaşı Yerleşkesi'ndeki uygulama alanında AA muhabirine açıklamada bulunan Ayrancı, Kırşehir'de 400 bin hektar alanda kuru, 50 hektarda ise sulu tarım yapıldığını ifade etti.

Her yıl kentte yaklaşık 125 bin hektar alanda buğday ve arpa ekildiğini vurgulayan Ayrancı, Türkiye genelindeki kuraklığın farklı versiyonlarının Kırşehir'de de görüldüğünü, bazen güz bazen de erken ilkbahar kuraklığının etkisi olduğunu kaydetti.

- Uzun yıllar ortalamasının altında yağış oldu

Nisan ve mayıs aylarındaki yağışların bitkilerin verimini etkilediğine işaret eden Ayrancı, şunları söyledi:

"Bu yıl nisan ayında aylık ortalama metrekareye 10 kilogram yağış aldık. Bu, uzun yıllar ortalamasından çok düşük. Uzun yıllar ortalaması 40 kilogram idi. 2020 yılı bitki yetişme dönemi içinde nisan ayında metrekareye 10 kilogram yağış aldık. Bitkinin kardeşlenme döneminin sonu, sapa kalkma, başak taslaklarının gelişimine denk gelen bir dönem olduğu için önemli verim kayıplarından biri bu yağış azlığında oldu. Daha sonraki aylarda gelen iklimsel olumsuzluklar da verim kayıplarını tetikleyen diğer unsurlar."

Ayrancı, arpa ve buğdayda verim düşüklüğü sebeplerinden binin de bu yıl ilk defa Kırşehir ve yöresinde görülen sarı cücelik virüsü olduğunu sözlerine ekledi.

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