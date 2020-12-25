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Aktüel Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:04:38 -
Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mustafa Öztürk (53) idaresindeki 40 BC 786 otomobil, Karacaören-Boztepe yolunun 6. kilometresinde şarampole devrildi.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi, jandarma ve sağlık ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Öztürk'ün Boztepe Aile Sağlığı Merkezi'nde sağlık memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.





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