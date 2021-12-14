Kırşehir'de DEAŞ operasyonu
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, kent merkezinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 Iraklı şüpheli yakalandı.
İkametlerdeki aramalarda, zanlıların, terör örgütünün Irak'taki yapılanmasında farklı birimlerde görev aldıklarına dair fotoğraf ve belgeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, Kırşehir Adliyesine sevk edildi.