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Gündem Kırşehir'de DEAŞ operasyonu
Gündem

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 11:22:00 -
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, kent merkezinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 Iraklı şüpheli yakalandı.

İkametlerdeki aramalarda, zanlıların, terör örgütünün Irak'taki yapılanmasında farklı birimlerde görev aldıklarına dair fotoğraf ve belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

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