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Aktüel

Kırşehir'de cuma namazı yağmur altında kılındı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:13:19 -
Kırşehir'de cuma namazı yağmur altında kılındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ahi Evran ve Cacabey meydanlarında cuma namazı yağmur altında eda edildi.

Açık havada namaz kılmak için gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak yanlarında getirdikleri seccadeleri serip meydanda saf tuttu. Gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur, namaz sırasında yeniden başladı.

Vatandaşlar, Kırşehir Belediyesinin yerleştirdiği tentelerin ve yanlarında getirdikleri şemsiyelerin altında namazlarını eda etmeye çalıştı.

Su birikintileri nedeniyle bazı vatandaşlar, yerlerini değiştirmek zorunda kaldı.

Namaz öncesinde vatandaşların saf alırken, sosyal mesafeye uydukları, maskelerini taktıkları görüldü.

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