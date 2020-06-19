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Aktüel

Kırşehir’de, cuma namazı yağmur altında kılındı

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Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:01:22 -
Kırşehir’de, cuma namazı yağmur altında kılındı

Kırşehir’de, vatandaşlar cuma namazını Cacabey Meydanı’nda yağmur altında kıldı


Sabah saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alan yağış, namaz vakti yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı. Meydan da namaz kılmak isteyenler, geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı alana belirlenen noktalardan girdi. Cemaate giriş noktalarında maske dağıtımı yapılırken el dezenfektanı sıkıldı.


Namaz esnasında yağış ihtimaline karşı cemaatten bazıları şemsiye ile tedbir alırken bazıları da seccade altına poşet ve karton koydu. Fiziksel mesafe kurallarının uygulandığı alanlarda normal namazlarda uygulanan saf düzeni uygulanmadı.

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