Kırşehir’de Cuma namazı heyecanı

Kırşehir’de, namaz esnasında yağan yağmur nedeniyle tenteler açılırken cemaatten bazıları da şemsiye açtı.

Kırşehir Valiliği tarafından belirlenen alanlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınan Cuma namazı öncesinde İl Müftüsü Mehmet Yaman, alanda inceleme yaparak sosyal mesafeyi ve hutbenin okunması için kurulan alanları kontrol etti. Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın, Ahi Evran Külliyesinde kıldığı namaz da polis, barikatlarla giriş bölümleri oluşturdu. Meydanlara giren vatandaşlar seccadelerini kendileri getirirken girişlerde ellerini dezenfekte etti.

Kırşehir Belediyesi tarafından sarı ve mavi şeritlerle sosyal mesafe alanlarına gelen vatandaşlar, namazlarını kıldı. Fikret Şimşek isimli bir vatandaş, "Uzun süre kılamadığımız namazımızı Rabbimin müsadesi ile kılacağız. Allah memleketimizi bu denli sıkıntılı hastalıklardan uzak eylesin" dedi. Yunus Fikret Yavuz da, "Çok mutluyuz. Devletimizin aldığı tedbirler nedeniyle bir süredir namaz kılamıyorduk. Virüsü azalttıktan sonra namaz kıldık mutluyuz" diye konuştu.

Bazı vatandaşlar uzun süre sonra kılınan cuma namazını cep telefonları ile kaydederken, seccade bulamayan bazı vatandaşlarda bankların üzerinde namaz kıldı.