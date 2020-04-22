  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırşehir'de bir mahalle ve 2 binadaki karantina sona erdi

2020-04-22 23:37:43 -
Kırşehir'de bir mahalle ve 2 binadaki karantina sona erdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 2 bina ile Kaman ilçesinde bir mahallede uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkez Kervansaray Mahallesi'nde site içindeki 2 bina ve Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyü Kapaklı Mahallesi'nde yaşayanların bazılarının koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine İl ve Kaman Hıfzıssıhha Kurulları tarafından 8 Nisan'da alınan karantina kararında 14 günlük süre sona erdi.

Karantina sürecinde yeni vakanın tespit edilmediği 2 bina ve mahallede sağlık ekiplerinin yaptığı testler de negatif çıktı.

İl ve Kaman İlçe Hıfzıssıhha Kurulları gereğince 2 bina ve bir mahalledeki karantina uygulaması kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı