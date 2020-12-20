  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırşehir'de belediye temizlik görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti
Aktüel

Kırşehir'de belediye temizlik görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti

Yeniakit Publisher
2020-12-20 17:09:13 -
Kırşehir'de belediye temizlik görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

Belediye Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların evlerinde dinlendikleri sırada çalışma yaptıklarını aktardı.

Kırşehir'in cadde ve sokaklarında oluşturdukları ekiplerle kesintisiz temizlik faaliyeti yaptıklarını anlatan Satılmış, sokakların boş olması ile işlerini daha rahat yaptıklarını söyledi.

Temizlik görevlisi Mustafa Turpçu da herkesin evlerine çekildiği saatlerde temizliğe devam ettiklerini dile getirerek, "Caddelerde araba ve insanlar olmadığı için temizliği iyi ve daha kolay yapıyoruz. Vatandaşlarımız maske ve eldivenleri sokağa, yerlere atmasınlar. Çevremizi temiz tutalım. Çöplerini de çöp saatlerinde dışarı bıraksınlar. Çöpleri konteynerlerin yanına değil, içine bıraksınlar." diye konuştu.

Temizlik görevlisi Yaşar Akdoğan ise kısıtlama nedeniyle sokakların boş kaldığını söyledi.

Akdoğan, "Biz de temizliği hızlıca yapıyoruz mesaimizi daha erken bitirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar dışarı çıkmadığı için daha rahat çalışıyoruz. Her yeri tertemiz ediyoruz." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'un karizma yerlerde
Dünya

Macron'un karizma yerlerde

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 60'a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ve iki..
Türkiye'den ABD'ye yaptırım cevabı! Tarih belli oldu
Teknoloji

Türkiye'den ABD'ye yaptırım cevabı! Tarih belli oldu

Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 70'lere yükselten Türkiye, ABD'nin yaptırım kararları sonrasında yerli ve milli hava savunma sistem..
İran donanması teyakkuzda! ‘Şakamız yok’
Dünya

İran donanması teyakkuzda! ‘Şakamız yok’

İran Donanması'nın 71. filosu daha çok Aden Körfezi'nin deniz yollarını kullanan İran gemilerini korumak için yola çıktı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay