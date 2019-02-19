Kırşehir’de AK Parti İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi listeleri açıklandı
KIRŞEHİR (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırşehir İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi listeleri açıklandı.19 Şubat 2019 Salı 20:26
KIRŞEHİR (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırşehir İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi listeleri açıklandı.
Parti teşkilatından alınan bilgiye göre Kırşehir’de liste şöyle oluştu:
1 Hacı Ömer Seyfi
2 Şaban Çelik
3 Murat Yüksel
4 Saniye Korkmaz
5 Üzeyir Demir
6 Yakup Bıçakçı
1 Demet Karakoç Akar
2 Mustafa Çakır
3 İrfan Maraş
4 Murat Altın
5 Didem Kuşçu
6 Deniz Arslan
7 İsmail Kozanhan
8 Turgut Bedir
9 Kahraman Demir
10 Halil Aslan
11 Abdülbekir Koçyiğit
12 Cemal Kaya
13 Kürşat Güdük
14 Betül Dernek
15 Mahmet Ali Sarı
16 Özgür Yaşasın
17 Zeki Çil
18 Esra Köşker
19 Ayşe Mamık
20 Müfit Durmuş
21 Durmuş Gündüz
22 Emine Ciga
23 Veli Seçilmiş
24 Fatma Aközbek
Kontenjan
1 Veli Şahin
2 Muhsin Kurt
3 Yağmur Durdu
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