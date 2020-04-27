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Aktüel

Kırşehir’de, 12 daireli binadaki karantina sona erdi

Kırşehir’de covid-19 salgını kapsamında 12 daireli binada uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

2020-04-27 14:58:30 -
Kırşehir’de, 12 daireli binadaki karantina sona erdi

Kırşehir’de covid-19 salgını kapsamında 12 daireli binada uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Medrese Mahallesi’ndeki 6 katlı ve 12 daireli binada yaşayanların bazılarının koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karantina kararında 14 günlük süre sona erdiği bildirildi. Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından sağlık ekipleri binada yaşayanların rutin sağlık kontrollerini yaptı. Koronavirüs ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla binadaki karantina uygulaması kaldırıldı.

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