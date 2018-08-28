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Kırşehir'de 10 kilometre çapında karantina!

Kırşehir'in Geycek köyünde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle köyde ve 10 kilometre çevresinde karantina kararı alındı.

28 Ağustos 2018 Salı 14:15
Kırşehir'de 10 kilometre çapında karantina!

İç Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden Kırşehir'deki bir köyde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantina kararı alındı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin yaptığı açıklamada, şap hastalığı ihbarı üzerine Mucur ilçesine bağlı Geycek köyü ve 10 kilometre çevresinde karantina uygulaması başlatıldığını söyledi.

İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonunun kararı gereğince dezenfekte ve büyükbaş hayvanları aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirten Şahin, herhangi bir hayvan ölümü ya da sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

"BÖLGENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARINI KONTROL ALTINA ALIYORUZ"

Şap hastalığının her bölgede farklı zamanlarda görülebildiğine vurgu yapan Şahin, şöyle devam etti:

"Şap hastalığı her sene olabiliyor. Bu hastalık olduğu zaman komisyon kararıyla bölgenin giriş çıkışlarını kontrol altına alıyoruz. Dezenfektan işlemlerini uygulayarak aşıları yapıyoruz. Hiç bir sıkıntı yaşanmaz. Senede 20-30 kere çıkar bu hastalık. Geycek ve 10 kilometre civarında tedbir amaçlı karantina uyguladık. Dezenfekte uygulamasını başlattık ve aşılarını da yapıyoruz."

HAYVAN KESİMİ VE SATIŞI YASAKLANDI

Mucur Kaymakamı Kaya Çelik de Geycek köyündeki bir kaç hayvan barınağında şap hastalığının görülmesi üzerine dün itibariyle karantina uygulamasının başlatıldığını dile getirdi.

Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, köyde hayvan satışı ve kesiminin de yasaklandığını kaydetti.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 14:15
  1. Kırşehir
  2. şap hastalığı
  3. Kenan Şahin

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