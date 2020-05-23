  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi

Mezarlık ziyaretinde kabre su dökmek caiz mi?

Batılı gözüyle Türkler'in temizlik anlayışı

Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz?

Osmanlı'da gündelik hayat nasıldı?
için kalan
Aktüel

Kırşehir, sağlık için sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Kırşehir sağlık için sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:01:10 -
Kırşehir, sağlık için sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Kırşehir sağlık için sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sokaklarda sessizliğin hakim olduğu şehirde, polisler cadde ve sokaklarda denetim yaptı.


Virüsle mücadele kapsamında dün akşam itibari ile Ramazan Bayramı alışverişini yapan Kırşehirliler, yasağın başlamasına saatler kala da evlerine çekildi. Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiğini yaptığı yazılı açıklama ile kamu oyuna duyurdu. Kısıtlamanın sona ereceği 26 Mayıs tarihi gece yarısına kadar açık olacak ve sokağa kimlerin çıkacağı noktasında da İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, kararı Kırşehirlilerle paylaşıldı. Gece saatlerinden itibaren Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 mahallenin her cadde ve sokak girişinde görevlendirilen polislerle birlikte kuralların uygulanması noktasında denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Sokağa çıkmak zorunda olan her vatandaşa kimlik kontrolü yapan ekipler, kuralların uygulanması noktasında da bilgilendiriyor. Sabah 10:00 itibari ile işletmesini açan Kırşehirli esnaf Ergin Süngü, “Tezgahtar arkadaşımızla birlikte işletmemizde oturuyoruz. Alışveriş yapan yok" dedi.


Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde de polislerin denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı