  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında sigara içme yasağına uyuluyor
Aktüel

Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında sigara içme yasağına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:47:58 -
Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında sigara içme yasağına uyuluyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında meydan, cadde, park ve otobüs duraklarında yasaklara uyuluyor.

Kırşehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sigara içilmesi yasaklanan yerlerde denetimler başladı.

Meydan ve caddelerde maske ve mesafe denetimi yapan polis ekipleri ile duyarlı vatandaşlar, az sayıda sigara içen kişileri de uyarıyor.

Bu arada, sigara içme yasağı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Emekli Abdurrahman Akpınar, AA muhabirine caddeler, otobüs durakları ve parklarda sigara içilmesini yasaklayan yetkilileri tebrik ettiğini söyledi.

Akpınar, "Allah razı olsun yasaklayanlardan. Otobüse binerken duraklarda sigara içenlerden rahatsız oluyordum. Sağlımız için de çok iyi oldu. Sigara virüse yakalananların düşmanı. Vücuda, ciğere, her şeye zararlı." dedi.

Esnaf Yunus Emre Şahan da tütün kullanan bir kişi olmasına rağmen halkın yoğun olduğu yerlerde salgın nedeniyle yasaklanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kendisinin de sigarayı bırakmaya çalıştığını belirten Şahan, "Bunu tamamen ortadan kaldırsınlar ki biz de bu illetten kurtulalım. Yasakları destekliyorum. Gönlüm istiyor ki tütün hiç ülkemizde olmasın." dedi.

Ev hanımı Emine Koç da sigara yasaklarının en fazla kadınları sevindirdiğini dile getirdi.

Kimsenin sigara içmesini istemediğini vurgulayan Koç, "Hepten yasaklasınlar. Bu yasaklara çok seviniyorum. Caddede rahatça gidiyoruz. İzmarit kirliliği olmayacak bundan sonra. Cumhurbaşkanımız içilmesin diyorsa ne güzel, herkesin sağlığı için. Hem sıhhat hem de kese için sigara hiç içilmesin." şeklinde konuştu.

- Nevşehir

Nevşehir'de de cadde, otobüs durakları ve iş yerlerinde denetim yapan polis, bireyleri maske, mesafe ve hijyen kuralları ile sigara yasağına karşı uyardı.

İnsanların çoğunun kurallara riayet ettiği görülürken maskeyi çenesinin altına indiren veya burnunu tam kapatmayan kişiler ekiplerce uyarıldı.

Atatürk, Yeni Kayseri, Milli İrade, Vaiz Osman Hoca ve Lale caddelerinde denetim yapan ekipler, sigara içenlerle karşılaşmadı.

Kent esnafından Tevfik Gök, halkın kurallara uyduğunu, sigara yasağının da başlamasıyla daha sağlıklı bir ortama kavuştuklarını belirterek, "Sigara kullanmadığım için yasak bizi etkilemedi ama diğer insanların sağlığı için iyi oldu. Sigara içenler izmariti çöpün içine değil dışına atıyordu, çevre için de iyi bir uygulama oldu." dedi.

Kamu-Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin de kent halkının kurallara uyma konusundaki hassasiyetlerinin memnun edici olduğunu kaydetti.

Bazı cadde ve sokaklarda sigara içilmesine yönelik yasağın toplum sağlığı açısından yerinde bir karar olduğunu dile getiren Çetin, "Sigaranın caddelerde içilmemesi konusunu Kamu-Sen olarak destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sigara ile mücadelesini koşulsuz şartsız destekliyor ve denetimlerin devam etmesini talep ediyorum. Koronavirüs ile mücadelede başarı sağlanacağına inanıyorum. Maske takmak entübe yaşamaktan daha iyidir." diye konuştu.

- Yozgat

Yozgat'ta cadde ve sokaklarda denetim yapan polis, vatandaşları maske, mesafe, hijyen kuralları ile sigara yasağına karşı uyardı.

Polis, Meydan Yeri'nde maskesini uygun takmayan 2 kişi hakkında ise tutanak tuttu.

Tutanak tutulan kişilerden Fazıl Zafer, cenazesinin olduğunu, bu nedenle dalgın olmasından dolayı maskeyi uygun şekilde takmayı unuttuğunu söyledi.

Kent sakinlerinden Ahmet Karataş da maskeye, sosyal mesafeye, temizliğe herkesin dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Karataş, "Maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat etmezsek hepimizin gideceği yer yoğun bakımdır. Yoğun bakım mı iyi sokakta gezmek mi iyi bunu düşünerek hareket edelim. Her şeyi devletimizden bekleyemeyiz, kurallara bizim de en iyi şekilde uymamız gerekir." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı
Ekonomi

Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ilk icraatı yeni ödeme sistemi "FAST" oldu. FAST ile para transferleri için mesai saatlerini bekle..
Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama
Dünya

Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Kremlin’den açıklama geldi. Kreml..
İsviçre istihbaratı 27 senedir biliyormuş! 'Yüzyılın kripto casusluğu'
Dünya

İsviçre istihbaratı 27 senedir biliyormuş! 'Yüzyılın kripto casusluğu'

İsviçre parlamentosu üyelerince yayınlanan bir rapora göre, CIA ve Alman istihbarat servisinin, İsviçre menşeli bir şirketi, küresel casuslu..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay