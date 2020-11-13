Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında sigara içme yasağına uyuluyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında meydan, cadde, park ve otobüs duraklarında yasaklara uyuluyor.

Kırşehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sigara içilmesi yasaklanan yerlerde denetimler başladı.

Meydan ve caddelerde maske ve mesafe denetimi yapan polis ekipleri ile duyarlı vatandaşlar, az sayıda sigara içen kişileri de uyarıyor.

Bu arada, sigara içme yasağı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Emekli Abdurrahman Akpınar, AA muhabirine caddeler, otobüs durakları ve parklarda sigara içilmesini yasaklayan yetkilileri tebrik ettiğini söyledi.

Akpınar, "Allah razı olsun yasaklayanlardan. Otobüse binerken duraklarda sigara içenlerden rahatsız oluyordum. Sağlımız için de çok iyi oldu. Sigara virüse yakalananların düşmanı. Vücuda, ciğere, her şeye zararlı." dedi.

Esnaf Yunus Emre Şahan da tütün kullanan bir kişi olmasına rağmen halkın yoğun olduğu yerlerde salgın nedeniyle yasaklanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kendisinin de sigarayı bırakmaya çalıştığını belirten Şahan, "Bunu tamamen ortadan kaldırsınlar ki biz de bu illetten kurtulalım. Yasakları destekliyorum. Gönlüm istiyor ki tütün hiç ülkemizde olmasın." dedi.

Ev hanımı Emine Koç da sigara yasaklarının en fazla kadınları sevindirdiğini dile getirdi.

Kimsenin sigara içmesini istemediğini vurgulayan Koç, "Hepten yasaklasınlar. Bu yasaklara çok seviniyorum. Caddede rahatça gidiyoruz. İzmarit kirliliği olmayacak bundan sonra. Cumhurbaşkanımız içilmesin diyorsa ne güzel, herkesin sağlığı için. Hem sıhhat hem de kese için sigara hiç içilmesin." şeklinde konuştu.

- Nevşehir

Nevşehir'de de cadde, otobüs durakları ve iş yerlerinde denetim yapan polis, bireyleri maske, mesafe ve hijyen kuralları ile sigara yasağına karşı uyardı.

İnsanların çoğunun kurallara riayet ettiği görülürken maskeyi çenesinin altına indiren veya burnunu tam kapatmayan kişiler ekiplerce uyarıldı.

Atatürk, Yeni Kayseri, Milli İrade, Vaiz Osman Hoca ve Lale caddelerinde denetim yapan ekipler, sigara içenlerle karşılaşmadı.



Kent esnafından Tevfik Gök, halkın kurallara uyduğunu, sigara yasağının da başlamasıyla daha sağlıklı bir ortama kavuştuklarını belirterek, "Sigara kullanmadığım için yasak bizi etkilemedi ama diğer insanların sağlığı için iyi oldu. Sigara içenler izmariti çöpün içine değil dışına atıyordu, çevre için de iyi bir uygulama oldu." dedi.

Kamu-Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin de kent halkının kurallara uyma konusundaki hassasiyetlerinin memnun edici olduğunu kaydetti.

Bazı cadde ve sokaklarda sigara içilmesine yönelik yasağın toplum sağlığı açısından yerinde bir karar olduğunu dile getiren Çetin, "Sigaranın caddelerde içilmemesi konusunu Kamu-Sen olarak destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sigara ile mücadelesini koşulsuz şartsız destekliyor ve denetimlerin devam etmesini talep ediyorum. Koronavirüs ile mücadelede başarı sağlanacağına inanıyorum. Maske takmak entübe yaşamaktan daha iyidir." diye konuştu.

- Yozgat

Yozgat'ta cadde ve sokaklarda denetim yapan polis, vatandaşları maske, mesafe, hijyen kuralları ile sigara yasağına karşı uyardı.



Polis, Meydan Yeri'nde maskesini uygun takmayan 2 kişi hakkında ise tutanak tuttu.



Tutanak tutulan kişilerden Fazıl Zafer, cenazesinin olduğunu, bu nedenle dalgın olmasından dolayı maskeyi uygun şekilde takmayı unuttuğunu söyledi.



Kent sakinlerinden Ahmet Karataş da maskeye, sosyal mesafeye, temizliğe herkesin dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Karataş, "Maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat etmezsek hepimizin gideceği yer yoğun bakımdır. Yoğun bakım mı iyi sokakta gezmek mi iyi bunu düşünerek hareket edelim. Her şeyi devletimizden bekleyemeyiz, kurallara bizim de en iyi şekilde uymamız gerekir." dedi.





