Kırşehir İl Özel İdaresi personelinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Kırşehir İl Özel İdaresi çalışanları 24 bin 550 lirayla destek oldu.

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunması için başlatılan kampanyaya devlet kurumlarının öncülük etmesinin önem taşıdığını belirtti.

Yılmaz, kurum personelinin kendi imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu, kampanyaya 24 bin 550 lira bağışta bulunduklarını bildirdi.

Gönüllülük esasına göre yapılan bu bağışların sosyal dayanışma anlamında önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs nedeniyle dünyada birçok ülke gibi ülkemiz de zor günlerden geçiyor. Ülke çapında salgına karşı verilen yoğun mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya İl Özel İdaresi personellerimizin yapmış olduğu bağış miktarı 24 bin 550 liradır. Bu zor günlerden milletimizle hep birlikte, birbirimize kenetlenerek Allah’ın izniyle çıkacağımıza inancımız tamdır."