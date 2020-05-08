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Aktüel

Kırşehir Belediyesi, kilit parke ve yol bakım çalışmalarını sürdürüyor

19 salgını ile birlikte sokaklar boşalınca Kırşehir Belediyesi, kilit parke ve yol bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 08:39:13 -
Kırşehir Belediyesi, kilit parke ve yol bakım çalışmalarını sürdürüyor

19 salgını ile birlikte sokaklar boşalınca Kırşehir Belediyesi, kilit parke ve yol bakım çalışmalarını hızlandırdı.


Şehirde mahallelerde başlatılan kilit parke taşı döşeme yol iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt yama çalışmaları da sürdürülüyor.


Bahçelievler Mahallesi, Hicret Camii üstü kilit parke tamir çalışması, Kayabaşı Mahallesi, Yeşil Yurt İlköğretim Okulu yanı asfalt yama çalışması, Yenice Mahallesi kilit parke taşı döşeme çalışmaları ve yol bakım çalışmaları belediye ekiplerince sürdürülüyor.


Kırşehir’in modern bir hale kavuşacağını ifade eden Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, “Başlatılan yol yapım ve kilit parke çalışmaları şehir genelinde belirlenen noktalarda sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında; kazma, kumlama, stabilize kilitli parke taşı, bordür döşeme ve bozuk olan yollarda asfalt yama çalışmaları yapılıyor”dedi.


Ekicioğlu, şehirde eksikliklerin tamamlanarak şehrin daha modern hale getirileceğini de belirtti.

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