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Kırşehir Belediyesi, 260 çocuğa davullu zurnalı sünnet şöleni düzenledi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleninin 9.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:51
Kırşehir Belediyesi, 260 çocuğa davullu zurnalı sünnet şöleni düzenledi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleninin 9.’su Cacabey Meydanı’nda davullu zurnalı yoğun bir katılımla yapıldı. Sünnet olan çocukların oyuncak ve sünnet kıyafetlerinin ücretsiz dağıtıldığı programda 260 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.



Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, programda yaptığı konuşmasında sünnet şöleninin geleneksel hale getirildiğini ve şehri ortak akılla yönettiklerini söyledi. Ekicioğlu, “260 çocuğumuz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sünnet oldu. Çocuklarımız, birliktelik, beraberlik ve güzelliğin tadına varmıştır. Belediyemizin sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar ve aileleri ile bizlerde bu sevince ortak olduk. Mutlu bir Kırşehir için söz verdiğimiz gibi ‘ortak akıl’ gayreti ile çalışıyoruz” dedi.



Belediye Başkanı Ekicioğlu’nun konuşmasının ardından halka hitap eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise sünnet şöleninde halkla birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Toplumuzun geleneklerinde erkek çocukların hayatlarında özel ve önemli günler vardır. Erkek çocukları sünnet olarak erkekliğe adım atmış sayılır. Yavrularımızın sünnetlerine ortak oluyor ve bu özel günlerinde onların yanlarında oluyoruz” ifadelerini kullandı.



Cacabey Meydanı’nda düzenlenen sünnet şöleni, davul zurna gösterisi ve sonrasında hazırlanan halk konseri ile devam etti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:51
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