TOKİ Kırşehir Bağbaşı konutlarının teslim tarihi merakla araştırılıyor. Bağbaşı TOKİ hak sahipleri ‘Kırşehir Bağbaşı konutları ne zaman teslim edilecek? En son Haziran'da teslim edileceği açıklanmıştı” yorumlarında bulunuyor.

Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap 1126 konut ne zaman teslim edilecek? Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap 1126 konut projesinde son durum nedir? Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen TOKİ 3. Etabın yapımına hızla devam ediliyor. TOKİ Kırşehir Merkez Kındam teslim tarihi henüz belli değil. Geçtiğimiz senelerde 1 ve 2 ‘inci etabı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen 2 bin 712 konutluk Kırşehir Bağbaşı Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi dâhilinde inşa edilen 3’üncü etabın inşaatında sona gelindi.