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Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı. Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi personel alımları ne zaman? Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 48 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

07 Haziran 2019 Cuma 12:07
Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı. Kırşehir Ahi Evran  Üniversitesi personel alımları ne zaman? Kırşehir Ahi Evran  Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Kırşehir Ahi Evran  Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Kırşehir Ahi Evran  Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 48 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Kırşehir Ahi Evran  Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 48 Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alıyor. Kırşehir Ahi Evran  Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru belgeleri

Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)

• Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar. Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların " Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

%20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 24 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına), Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Kırşehir Ahi Evran  Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:07
  1. İstanbul
  2. Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  3. Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi öğretim üyesi alım 2019
  4. Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi öğretim görevlisi alımları 2019
  5. Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman
  6. Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları neler

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