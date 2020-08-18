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Aktüel Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda Genç İdeathon Yarışması finalleri başladı
Aktüel

Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda Genç İdeathon Yarışması finalleri başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:40:21 -
Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda Genç İdeathon Yarışması finalleri başladı

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Genç İdeathon Yarışması finalleri, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda start aldı.

Gençlerin gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen yarışma için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı illerden başarılı takımlar kampa katıldı.

"Genç beyinler yeşil fikirler" sloganıyla yapılan finallerde gençler, çevre bilinci, doğal kaynakların verimli kullanılması, küresel iklim değişikliği, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, çevre kirliliği gibi çevreyi etkileyen tüm konularda görüş ve fikirlerini yarıştıracak.

20 Ağustos'ta tamamlanacak yarışmada dereceye girecek takımlara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ödül verilecek.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Şahin, güzel bir projeye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kamp alanında gençlerin 3 gün boyunca yarışacağını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Çevre bilincinin artması, dönüştürülebilir enerji, çevre duyarlılığı gibi tüm Türkiye'den birleşen proje ve fikirlerin Kırşehir'de finalleri gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından organize edilen finallerde çocuklarımız 3 gün boyunca fikirlerini yarıştıracaklar, çevreyle ilgili fikir maratonu yarışması yapacaklar."

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