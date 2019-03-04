Kırsala 98 milyon euroluk yeni destek projesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin 2023 hedeflerine de katkıda bulunacak “Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi”nin hayata geçirileceğini açıkladı. Pakdemirli, “Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için üreticilerimize yüzde 70-100 oranında hibe desteği vereceğiz” diye konuştu.

30 bin haneye ulaşılacak

2019-2026 yıllarını kapsayacak projenin iki aşamadan oluşacağına işaret eden Pakdemirli, ilk aşamada Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın’ın dezavantajlı bölgelerindeki 45 ilçe ve 2 bin 162 köyün kapsamda yer alacağını aktardı. Pakdemirli, projeyle 30 bin haneye ulaşılmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek, “İlk aşamanın bütçesi 52,5 milyon euro olarak belirlendi” bilgisini paylaştı. Projenin ikinci aşamasına Çankırı ve Kahramanmaraş’ın da dahil edilerek toplam bütçenin 98 milyon euroya çıkarılacağını belirten Pakdemirli, “Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi”nin detaylarının yarın Ankara’da yapılacak açılış toplantısıyla duyurulacağını da kaydetti.

“Yazın susuz kalmayacağız”

Bu arada Bakan Pakdemirli, barajların doluluk oranının geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 arttığını belirterek, “Türkiye’nin yağışlar ve suyla ilgili hiçbir sıkıntısı yoktur. Yazın susuz kalmayacağız” dedi.