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Aktüel

Kırsal mahallelerde yapılacak projeler yerinde incelendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, beraberindeki uzmanlar ve Develi Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte kırsal mahallelerde yürütülecek projeler öncesinde incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:53:15 -
Kırsal mahallelerde yapılacak projeler yerinde incelendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, beraberindeki uzmanlar ve Develi Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte kırsal mahallelerde yürütülecek projeler öncesinde incelemelerde bulundu.


Çataloluk Mahallesinde yapılacak dere yatağı ve sulama bendi yapımı, Epçe Mahallesinde kapalı sulama sistemi yapımı ve Hüseyinli Mahallesinde hayvan sulama sistemi yapılacak yerleri denetleyen heyet, çalışmalara en kısa sürede başlanarak bu yaz sezonu içerisinde tamamlanacağı müjdesini verdiler.

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