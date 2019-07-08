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Kırsal kalkınma için farkındalık eğitimi

AB ve Türkiye'nin finanse ettiği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanan "Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:58
Kırsal kalkınma için farkındalık eğitimi

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin finanse ettiği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan "Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Latanya Otel'de gerçekleştirilen etkinlikte 8 ilden gelen TKDK uzmanlarına, AB çevre ve hijyen standartları hakkında farkındalık eğitimi verildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Proje Takım Lideri Nazan Maraş, projenin amacının Türkiye'deki çiftçi ve gıda işleyicilerinin, AB'nin gıda hijyeni, hayvan refahı ve çevre konularındaki standartlarına, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) desteklerine ilişkin farkındalıklarının artırılması olduğunu söyledi.

Maraş, daha önceki eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Bu eğitimde de amacımız gıda güvenliği ve çevreyi korumaya yönelik AB ve Türkiye normlarını tartışmak ve eksiklerimizi öğrenerek, uygulamada yaşanan sıkıntıları tespit etmek. Ulusal ve AB çevre standartlarını sağlayarak, üretimin daha temiz ve sürdürülebilir olması mümkün." diye konuştu.

Eğitimlerle, süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi ile uğraşan çiftçiler ile süt, kırmızı et, kanatlı eti, su ürünleri, meyve ve sebze işleme ve paketleme ile uğraşan işletmelere ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimin son gününe çiftçiler ve gıda işleyicileri de katılacak.

Tarım ve gıda işletmelerinin gıda güvenliği koşullarına uygun çevre dostu üretimlerini sağlamak, ortak tarım politikası destekleme araçlarına uyumlarını geliştirmek için finansman sağlayan IPARD programı, 2007'de Türkiye'de "IPARD I" olarak uygulanmaya başladı. "IPARD II" ise 2014'ten bu yana 42 ilde uygulanmaya devam ediyor.

Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerin önemli ayağını oluşturan, gıda hijyeni, çiğ süt kalitesi, çevre koruma ve hayvan refahı uygulamaları ile ilgili eğitimler daha önce Samsun, Şanlıurfa, Erzurum ve Manisa’da düzenlendi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:58
  1. AB
  2. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)
  3. hayvan refahı

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