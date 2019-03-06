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Kırsal dezavantajlı alanlara 98 milyon euroluk destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk aşamada 30 bin kırsal haneye ulaşacağını belirttiği Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin ikinci aşamayla birlikte toplam bütçesi böylece 98 milyon euroya ulaşacağını söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:53
Kırsal dezavantajlı alanlara 98 milyon euroluk destek

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nin açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, projenin, Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın’ın dezavantajlı bölgelerinde uygulanacağını ve ilk aşamasında 30 bin kırsal haneye ulaşacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli, “Bu proje vasıtasıyla Kredi Garanti Fonu ile iş birliği yapıyoruz. Bu Türkiye’de bir ilktir. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla proje illerinde yaklaşık 300 milyon liralık bir kredi hacminin oluşturulmasını hedefliyoruz” dedi. Projenin bu illerin kırsalında, yüksek kesimlerinde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi ve üretimin pazara entegrasyonunun sağlanması amacıyla 2019-2023 yıllarında uygulanacağını ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti: “Birinci aşama için toplam proje bütçesi 52,5 milyon euro olacak. İkinci aşamayla birlikte 2026 yılına kadar devam edecek projeye, Çankırı ve Kahramanmaraş illerimiz de dahil edilecek. Toplam bütçesi böylece 98 milyon euroya ulaşacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:53
  1. Osmaniye
  2. Bartın
  3. Sinop
  4. Kahramanmaraş
  5. Kastamonu
  6. Mersin
  7. Çankırı
  8. Adana
  9. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi
  10. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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