Kirpik dibi iltihabı nedir?

Ön blefarit hastalığında, gözkapağının dış bölümleri ve özellikle kirpik dipleri etkilenir. Aşırı bakteri oluşumu ve göz derisinin yağlı olması gibi nedenlerin sonucunda ortaya çıkar.

Arka Blefarit hastalığında ise göz kapağının göz ile temas eden iç bölümünü etkiler. Hastalığın oluşmasındaki neden gözyaşı yağ bezlerindeki anormalliklerdir.

Hastalık çoğu zaman bazı cilt rahatsızlıklarıyla beraber seyreder. Akne ve dermatit gibi cilt hastalıkları, kirpik dibi iltihabıyla beraber gözlenen hastalıkların başında gelir. Bununla birlikte, göz iltihabı, kuru göz ve kirpik batması gibi rahatsızlıklara da sıkça rastlanılır.

KİRPİK DİBİ İLTİHABI NEDEN OLUŞUR?

Hastalığın gelişiminde, gözkapağında doğal olarak bulunan bazı mikropların, aşırı miktarda çoğalması önemli bir yer tutar. Mikropların aşırı çoğalması ile ortaya çıkan mikrop artıkları ve toksinleri, gözkapağı üzerinde iltihaplanmanın oluşmasına neden olur.

Yağlı ciltlerde, gözkapağındaki yağ bezlerinin aşırı çalışması bakterilerin çoğalması için elverişli bir ortam oluşturur.

Virüsler,

Alerjik etkenler,

Kullanılan ilaçlar,

Sigara dumanı,

Ve maruz kalınan kimyasal maddeler

KİRPİK DİBİ İLTİHABININ BELİRTİLERİ:

Hastalık etkilerini her iki gözde de ortaya çıkabilir.

Şişlik

Batma

Yanma

Kaşıntı

Kızarıklı

Yoğun çapak oluşumu

Düzensiz kirpikler ve kirpik dökülmeleri

Kirpik dibi iltihabı, gözkapağında tekrar eden arpacık ve şalozyon gibi sert kitlelere neden olabilir. Bununla birlikte görme sorunlarına neden olan bir hastalık değildir. Gözün görme işlevini etkilememekle birlikte çok nadir durumlarda kornea iltihabına yol açabilir.

KİRPİK DİBİ İLTİHABI TEDAVİSİ

Hastalığın tedavisinde göz hijyeninin sağlanması önemlidir.

Gözkapağının temizliği ve bakımı düzenli ve uzun süreli olarak yapılmalıdır. Göze zarar vermeyecek kadar sıcak su ile göz kapaklarına pansuman yapılır ve göz çevresindeki artık ve sertleşmiş maddelerin yumuşaması sağlanır.

Kulak çubuğu ya da ıslatılmış bir gazlı bez yardımıyla gözkapağı çevresinde ve kirpik dipleri temizlenir.

Son olarak, doktorun önerdiği krem gözkapağı ve kenarlarına uygulanır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.