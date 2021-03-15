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Eğitim Kırmızıya dönen illerde okullar kapanacak mı?
Eğitim

Kırmızıya dönen illerde okullar kapanacak mı?

Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitim 15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde kademeli olarak başladı. İllere göre belirlenen risk haritası ise bu akşam güncellenecek. Artan vaka sayıları sebebiyle hangi illerde yüz yüze eğitime ara verileceği araştırılmaya başlandı. Peki, kırmızı illerde yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 11:01:00 -
Kırmızıya dönen illerde okullar kapanacak mı?

Tüm dünya gibi Türkiye’de korononavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veriyor. Salgında yerinde karar dönemi mart ayı başında başladı. İllerdeki vaka durumuna göre kısıtlamalar uygulanıyor. Bazı illerde vakalar artınca illerin risk durumu da değişti. Peki, yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Kırmızıya dönen illerde okullar kapanacak mı?

27 Şubat-5 Mart verilerine bakıldığında 1 Mart’ta açıklanan risk haritasının güncellenmesi bekleniyor. Vaka sayılarına bakıldığından Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin’in turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor.

Yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Geçen sene martta söylediğimiz bir şey vardı. Duruma göre kısmi açılma, kısmı kapanma, tamamen kapanma ya da yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanabilir diye. Böyle bir senaryo sunmuştuk. Süreç bizi bu dördüncü senaryoya getirdi. Şu anda yerinde karar süreci başladı. Okullar, hava durumuna bakıp 'Bugün açalım, yarın kapatalım' biçiminde kurumlar değil, biraz geçişkenlik içeren kurumlar ve sosyal hayatın kendi devinimini isteyen kurumlar. O yüzden valilikler şehirlerindeki il hıfzısıhha kurullarıyla beraber yapılan istişarelerde duruma somut olarak bakıp yerel kararlar alabilirler. Bizim buradaki beklentimiz çocukların ani 'Gittin geldin, açıldı kapandı.' şeklinde değişikliklere maruz kalmaması" diye konuştu.

Koronavirüs risk haritasında geçen hafta orta riskli (sarı) kategoride olan Ankara'nın bu hafta yüksek riskli (turuncu) kategoriye, İstanbul'un ise yüksek riskliden (turuncu) çok yüksek riskli (kırmızı) kategoriye geçtiği hatırlatılarak, bu illerde okulların kapatılıp kapatılmayacağını kimin açıklayacağının sorulması üzerine Selçuk, açıklamanın valilikler nezdinde yapılacağını söyledi.

Güncellenen risk haritasının 15 Mart Pazartesi akşamı kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

1 Mart 2021 verilerine göre illerin risk durumu şöyle:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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