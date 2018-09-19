Kırmızılahana turşusu nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 adet kırmızılahana

1 kaşık kaya tuzu

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Su

Sirke

NASIL YAPILIR?

1 adet kırmızılahanayı çukur bir kaba ince ince doğrayın. Üzerine 1 kaşık kaya tuzu ilave edip elinizle sıkarak ovalayın. Kırmızı lahanaları kavanoz dolana kadar bastırın.

1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sirke koyun ve bunu kavanoz dolana kadar tekrarlayın. 1 kaşık kaya tuzu ve 1 tatlı kaşığı limon tuzunu da ekleyip kapağı sıkıca kapatın. Kavanozu ters çevirerek karışmasını sağlayın. Buzdolabında saklayın.

Afiyet olsun.