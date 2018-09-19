Kırmızılahana turşusu nasıl yapılır?
Kırmızılahana turşusu yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir? Kırmızılahana turşusu nasıl yapılır?19 Eylül 2018 Çarşamba 17:09
MALZEMELER:
1 adet kırmızılahana
1 kaşık kaya tuzu
1 tatlı kaşığı limon tuzu
Su
Sirke
NASIL YAPILIR?
1 adet kırmızılahanayı çukur bir kaba ince ince doğrayın. Üzerine 1 kaşık kaya tuzu ilave edip elinizle sıkarak ovalayın. Kırmızı lahanaları kavanoz dolana kadar bastırın.
1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sirke koyun ve bunu kavanoz dolana kadar tekrarlayın. 1 kaşık kaya tuzu ve 1 tatlı kaşığı limon tuzunu da ekleyip kapağı sıkıca kapatın. Kavanozu ters çevirerek karışmasını sağlayın. Buzdolabında saklayın.
Afiyet olsun.
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