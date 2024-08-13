  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kırmızıda bekleyen arabaların arasına daldı: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Yerel

Kırmızıda bekleyen arabaların arasına daldı: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-08-13 09:16:27 - 2024-08-13 09:16:26

Amasya’da bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla daldı. Tırın altına giren otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova otogar kavşağında meydana gelen kazada Muzaffer Can Korkmaz yönetimindeki 34 KD 4391 plakalı Volswagen Passat marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla daldı. Önce bir otomobile çarpan otomobil, ardından çöp tırının dorsesinin altına girdi. Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil, çöp tırının altından kepçeyle çıkartıldı. Kazada araçtaki ailenin 5 yaşındaki çocukları Umut Ege Korkmaz hayatını kaybederken, araçtaki sürücü, eşi Belgin ile çocukları Mert Korkmaz da ağır yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Suluova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, talihsiz çocuğun cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Feci kaza saniye saniye görüntülendi Otomobil kadını böyle ezdi
Feci kaza saniye saniye görüntülendi Otomobil kadını böyle ezdi

Yerel

Feci kaza saniye saniye görüntülendi Otomobil kadını böyle ezdi

Hamas: İsrail'e zaman kazandırmaktan vazgeçin!
Hamas: İsrail'e zaman kazandırmaktan vazgeçin!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas: İsrail'e zaman kazandırmaktan vazgeçin!

Beşiktaş'ta korkunç kaza: Takla atan arabanın altında kaldı!
Beşiktaş'ta korkunç kaza: Takla atan arabanın altında kaldı!

Yerel

Beşiktaş'ta korkunç kaza: Takla atan arabanın altında kaldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23