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Kırmızı pancarın faydaları neler?

Kırmızı pancarın sağlığa faydaları nelerdir? Kırmızı pancar karaciğer sağlığını destekleyerek, karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Kanın temizlenmesini sağlayan pancar, kronik hastalıkları da engeller. İşte kırmızı pancarın bilinmeyen faydaları...

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:26
Kırmızı pancarın faydaları neler?

Kırmızı pancarın sağlığa faydaları nelerdir? Kırmızı pancar karaciğer sağlığını destekleyerek, karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Kanın temizlenmesini sağlayan pancar, kronik hastalıkları da engeller. İşte kırmızı pancarın bilinmeyen faydaları...

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uslu, anavatanı Akdeniz olan kırmızı pancarın, içerdiği vitamin ve mineraller bakımından adeta enerji deposu olduğunu söyledi. Sağlığa en yararlı besinlerden biri olan ve A, B, C, P vitaminleri içeren kırmızı pancarın, mineraller bakımından da çok zengin olduğunu belirten Uslu, "Pancar, Fosfor, demir, magnezyum, potasyum, çinko ve kalsiyum deposudur. Pancarın yaprakları da aynı şekilde vitamin ve mineral açısından zengindir" dedi.

Tansiyonun düşmesine yardımcı olur

Eğer mide sorunları yaşıyorsanız bunun için pancar suyundan faydalanabilirsiniz. Pancarda bulunan betalain maddesi, sebzeye kırmızı rengini veren antioksidandır. İçerdiği lif sayesinde mide yanmasına iyi gelir.

Pancar nasıl pişirilmeli?

Uzmanlar pancarın 15 dakikadan fazla pişirilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Pancarda bulunan antioksidanlar, kanseri önleyecek kadar güçlüler. Brtanin ve vulgaxanthin antioksidanları uzun süre kaynatıldığında ne yazık ki etkisini kaybediyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:26
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