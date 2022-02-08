Kırmızı pancar sirkesi nasıl yapılır? Pancar Sirkesi faydaları

Kırmızı pancar, vücudun kalsiyumu etkili olarak kullanabilmesi için önemli bir bileşen olan silis ile doludur.

Pancar sirkesi faydaları

Bağırsaklarda probiyotiklerin gelişmesini sağlar. Fosfor, demir, magnezyum, kalsiyum, çinko, manganez içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Tansiyon düşürücü etkisi olduğu için yüksek tansiyon hastaları suyunu içebilir.

Sirkesi de en çok bağırsaklarımızın dostu. İyi huylu probiyotiklerin çoğalmasını sağladığı için, bağırsak hareketlerini düzenliyor. Besinlerin daha çabuk sindirilmesini sağlıyor.

Kırmızı pancarın faydaları

Kırmızı pancar antioksidandır.

Kansızlığa iyi gelir. İsterseniz çiğ olarak tüketebilirsiniz.

Kansere karşı mücadelede yer alması gereken sebzelerden biridir.

A,B,C,P Vitaminlerini içerir.

Bağırsaklarda probiyotiklerin gelişmesini sağlar.

Fosfor, demir, magnezyum, kalsiyum, çinko, manganez içerir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Tansiyon düşürücü etkisi olduğu için yüksek tansiyon hastaları suyunu içebilir.

Karaciğere iyi gelir.

Cilt yaşlanmasına karşı iyi gelir.

Yağ yakıcı özelliği vardır.

Kırmızı pancar sirkesi tarifi

Malzemeler

1 Kg orta boy kırmızı pancar

1 Su bardağı kuru kuşburnu

1 Su bardağı siyah kuru üzüm

1 Su bardağı kuru üzüm açık renkli

1 Yemek kaşığı kaya tuzu

1 Su bardağı organik sirke

4 Litre su

5 Kg lık cam kavanoz

Ağzını kapatmak için tülbent

Kırmızı pancar sirkesi tarifi nasıl yapılır?

Pancarları yıkayın ve kabuklarını soyun. Eğer kabukları parlak ve pürüzsüz ise soymanıza gerek kalmayabilir. Küçük küçük doğrayın. Kuşburnunu havanda dövün. Kuru üzümleri mutlaka yıkayın. Pancarları doğradıktan sonra kavanoza alın. Üzerine diğer malzemeleri ekleyin. 4 litre suyu dökün. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Ağzını tülbentle kapatın. Serin ve ışık almayan bir yere kaldırın. Arada karıştırmayı ihmal etmeyin. Hava sıcaklığına göre olgunlaşma zamanı değişebilir. Aromasından bile fark edebilirsiniz olup olmadığını. Sirkeniz olduğunda, cam şişelere süzerek doldurun. Serin bir yerde saklayın. Sadece sirke olarak değil, şifalı bir içecek olarak tüketebilirsiniz. Eğer daha çabuk olgunlaşmasını isterseniz, kuşburnu ve üzümleri biraz ocağın üzerinde tutup, bir iki dakika kaynatın, iyice soğuduktan sonra sirkenize ekleyin.

Afiyet olsun.