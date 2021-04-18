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Gündem Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi
Gündem

Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi

Kırmızı oda, camdaki kız gibi dizilerin hikaye sahibi Gülseren Budayıcıoğlu’na, Cüneyt Özdemir tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 14:48:00 -
Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi

Cüneyt Özdemir İstanbullu Gelin, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi dizilerin hikaye sahibi olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi.

Son dönemde İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız dizileriyle gündemde olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu zaman zaman tepkilerin de odağında yer alıyor.

Son olarak Cüneyt Özdemir Gülseren Budayıcıoğlu'na tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Özdemir paylaşımında "Bir psikiyatrın hastalarının mahrem hikayelerini dinleyip bunları kitaplaştırıp bir de para karşılığı dizi olarak kanallara satmasında 'etik' bir mesele yok mu? Özel hayatın, hasta-doktor ilişkisinin ihlalini bir kenara koydum, zavallı hastalara bir telif veriyorlar mıdır?" dedi.

Cüneyt Özdemir'in bu paylaşımı pek çok takipçisi tarafından beğeni aldı.

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