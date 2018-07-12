Kırmızı listedeki PKK'lı terörist Sefer Açar kimdir?

Mehmetçik hem içeride hem dışarıda terör örgütü PKK’nın belini kırmaya devam ediyor. Son operasyonda ise, arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Welat Gever lakaplı Sefer Açar öldürüldü. Peki Sefer Açar terörist kimdir? Sefer Açar’ın üzerinden ne çıktı? İşte detaylar…

Türkiye son yıllarda hem Suriye’de (Afrin) hem Kuzey Irak’ta (Kandil) gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına geldi. Mehmetçik gece gündüz demeden vatana göz diken hainlerin inlerine girmeye devam ediyor. Bu bağlamda terörörgütü PKK’ya yönelik son operasyonda dikkat çeken bir terörist ektisiz hale getirildi. Bitlis’in Hizan İlçesi’ne bağlı Koçyiğit Köyü bölgesinde 28 Haziran 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen operasyonda, Terör Arananlar Listesinde “Kırmızı” kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu Welat Gever (K) Sefer Açar’ın da bulunduğu (10) terörist, operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Terörist Sefer Açar'ın 1998'de jandarma helikopterinin PKK tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği saldırının faili olduğu tespit edildi. “Kırmızı” kategoride aranan Welat Gever (K) Sefer Açar’ın üzerinden çıkan 1998 yılında tedavülde olan (500.000) TL paranın üzerinde “herkoda düşürülen helikopterin Pilotun Parasıdır 11-27-1998” şeklinde not alındığı tespit edildi. Öldürülen terörist Sefer Açar’ın 18 suçtan arandığı ortaya çıktı.

Etkisiz hale getirilen Sefer Açar'ın üzerinden çıkan 500.000 lira.