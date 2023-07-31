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Yaşam Kırmızı listede bulunuyor! Tunceli’de görüntülendi
Yaşam

Kırmızı listede bulunuyor! Tunceli’de görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-07-31 22:13:00 - 2023-07-31 22:15:28

Dünyada kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Tunceli’de görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı Tunceli’de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Arap tavşanının görüntülenirken bir anda metrelerce uzağa sıçraması dikkat çekti.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve görüntülenmesi oldukça zor olan Arap tavşanı, Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar köyünde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Arap tavşanının görüntülenirken bir andan metrelerce uzağa sıçrayarak gözden kaybolması dikkat çekti.

Kanguru ve fareye de benzetilen ve 30 gram ağırlığı olan Arap tavşanı, uzun kuyruğu sayesinde 3 buçuk metreye kadar zıplayabiliyor.

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